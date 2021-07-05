Зеленский заявил, что «Северный поток — 2» является оружием против Украины и Европы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что «Северный поток — 2» является оружием против Украины и Европы, призвав международных партнеров Киева в дальнейшем противодействовать запуску российского газопровода. Об этом глава государства сказал на форуме «Украина 30. Международная политика», сообщает РИА «Новости».

«В данный момент самый большой вызов для Украины, и вы все знаете об этом, в этой сфере [энергетической] — достройка и запуск газопровода «Северный поток — 2». Введение его в эксплуатацию — это не об экономике, это оружие против Украины, и уверен, что будет оружием против всей Европы в будущем», - сказал Зеленский.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые ранее продвигали в Евросоюзе свой сжиженный природный газ.

Ранее Зеленский заявил, что газопровод «Северный поток — 2» стал козырем в руках России.