Минприроды планирует удвоить экосбор за утилизацию для бизнеса

Министерство природных ресурсов и экологии России предлагает обязать производителей перерабатывать 100% упаковки и удвоить экологический сбор для тех, кто не выполняет этот план, сообщает издание «Известия» со ссылкой на законопроект, подготовленный ведомством.

В настоящее время норма по утилизации составляет в среднем 30% упаковки, изменить норматив предлагается с 2022 года.

Как пояснили изданию в пресс-службе Минприроды, ведомство не стремится собираться с производителей большие суммы.

«Норматив будет увеличиваться вдвое для отдельных групп товаров (например, шин) и только для тех компаний, которые не участвуют в самостоятельной утилизации отходов», — рассказали в пресс-службе.

Формулировки законопроекты будут доработаны, пообещали в министерстве. При этом там добавили, что заявления о высокой стоимости утилизации недостоверны, стоимость товаров после введения новой нормы может вырасти максимум на 1,5%.

Ранее в правительстве исключили рост цен на молоко из-за экологического сбора.