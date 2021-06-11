В Германии заявили о намерении продлить соглашение о транзите газа через Украину

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия будет работать над продлением соглашения между Москвой и Киевом по транзиту российского газа через Украину, передает РИА «Новости».

По его словам, немецкая сторона «постаралась сделать так», чтобы контракт о транзите газа между Россией и Украиной все же состоялся.

«Федеральный канцлер четко дала понять российскому президенту, что это является условием для того, чтобы проект «Северный поток — 2» мог реализовываться по плану», — сказал Маас в ходе своего выступления в бундестаге.

Ранее российский вице-премьер Александр Новак сообщил, что газопровод «Северный поток — 2» будет введен в эксплуатацию до конца 2021 года.

4 июня президент России Владимир Путин объявил о завершении укладки первой нитки «Северного потока — 2». По его словам, «Газпром» готов заполнять трубопровод газом. Глава государства также добавил, что строительство второй нитки газопровода будет закончено в течение полутора-двух месяцев.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину, которая опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.

В конце декабря 2019 года Россия и Украина подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину. В первый год контракт гарантировал прокачку 65 млрд кубометров газа и по 40 млрд в последующие четыре.