Пенсионный фонд могут объединить с ФСС и ФОМС

Пенсионный фонд России (ПФР) могут объединить с Фондом соцстрахования (ФСС), который ранее возглавлял новый руководитель ПФР Андрей Кигим, а также с Фондом обязательного медицинского страхования (ФОМС). Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в правительстве.

Отмечается, что данное решение поможет улучшить оптимизацию и цифровизацию процессов получения социальной поддержки до уровня одного окна.

Источники также отметили, что назначение Кигима связано с результатами результатами цифровизации в ФСС, его решением передать администрирование взносов во внебюджетные фонды Федеральной налоговой службы (ФНС).

По словам проректора Финансового университета при правительстве Александра Сафонова, при слиянии двух структур получится сэкономить по меньше мере 50 млрд рублей в год. Этого получится добиться за счет сокращения числа сотрудников, а значит, и расходов на офисы. При присоединении ФОМС экономия достигнет 120 млрд рублей.

Ранее была названа причина смены главы ПФР.