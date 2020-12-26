Московскому ресторану Choice Moscow грозит штраф до 1 млн рублей за работу ночью

Московскому ресторану Choice Moscow грозит штраф до 1 млн рублей за работу после полуночи, что запрещено в соответствии с указом мэра столицы Сергея Собянина в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главного инспектора объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) столицы Яна Поповского.

Отмечается, что в этом ресторане, расположенном на Лужнецкой набережной, в 0.55 продолжалось обслуживание посетителей, подавались еда и алкогольные напитки. Кроме того, гостям предлагались кальяны.

«Сотрудниками заведения создавались всяческие препятствия для проведения обследования. Так, была заблокирована дверь, которая была вскрыта… в ходе операции полиции при помощи спецсредств», — сообщил Поповский.

Штраф за подобные нарушения составляет до 300 тыс. руб., или заведению грозит приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда. При нанесении вреда здоровью человека размер штрафа может достигнуть 1 млн руб.

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