Палата представителей США одобрила пакет стимулирования экономики на $900 мрлд

Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов приняла проект бюджета на 2021 финансовый год (до 1 октября 2021 года), а также пакет мер стимулирования экономики страны. Об этом сообщаетРИА «Новости».

На минувших выходных Белый дом, а также Республиканская и Демократическая партии в обеих палатах конгресса достигли соглашения по объему мер.

Палата представителей проголосовала за новый пакет стимулирования экономики в размере $900 мрлд на фоне пандемии коронавируса.

Пакет помощи включает выплаты физическим лицам по $600 на каждого взрослого и ребенка, а также выделение средств на поддержку бизнеса, авиационной индустрии и образования.

Общий объем принятых мер составляет $1,4 трлн.

Для принятия законопроекта необходимо одобрение сената, и последующая подпись главы государства.

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