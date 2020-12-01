Потанин: «Норникель» удвоит добычу руды к 2030 году

Норникель может удвоить добычу руды в Норильском промышленном районе и увеличить производство металла на 30-40% к 2030 году. Об этом во вторник заявил президент компании Владимир Потанин в рамках ежегодного Дня инвестора.

«2020 год был трудным как для мировой экономики, так и для «Норникеля», но мы извлекли уроки и продолжаем удерживать лидирующие позиции в нашей индустрии, уделяя особое внимание производственному росту, программам по охране окружающей среды и промышленной безопасности», — заявил Потанин.

По его словам, общая инвестиционная программа компании до 2030 года оценивается более чем в 27 миллиардов долларов. При этом значительная часть этой суммы будет направлена на повышение уровня безопасности, надежности производства и сокращения воздействия на окружающую среду.

«Норникель» инвестирует в свою экологическую программу более 5,5 миллиарда долларов, а в повышение надежности инфраструктуры компании ещё 1,3 миллиарда, заявил глава компании.

«Вместе с этими инвестициями наша программа по обновлению энергетической инфраструктуры на 2021-2025 годы сейчас превышает 4 миллиарда долларов, — отметил он. — Благодаря этим новым программам в течение ближайших 10 лет будет полностью обновлено 60% производственной инфраструктуры компании».

По словам Потанина, именно эти инвестиции позволят компании двигаться вперед по трем основным направлениям, а именно: безопасность, энергоэффективность и сокращение выбросов углекислого газа.

«Зеленой экономике» будущего в больших объемах нужны металлы, которые производит «Норникель», уверен Потанин. «Именно поэтому способность «Норникеля» обеспечивать рост производства еще больше усилит наше конкурентное преимущество», — убежден Потанин.

Кроме того, «Норникель» запускает smart-контракты и токены на свои металлы, что позволит повысить прозрачность поставок и сделать их более удобными, рассказал Потанин.

Он пояснил, что это даст отрасли необходимые инструменты, гарантирующие ответственный подбор поставщиков и отслеживание углеродного следа, наряду с другими требованиями в области охраны окружающей среды, социальной ответственности и корпоративного управления.

«Наша компания строит экосистему в партнерстве с консорциумом Responsible Sourcing Blockchain Network, который работает на базе IBM», — отметил Потанин.