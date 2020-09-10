Спрос на онлайн-курсы в России за 8 месяцев вырос почти вдвое

Популярность обучающих онлайн-курсов выросла за первые 8 месяцев 2020 на фоне пандемии почти в 2 раза к аналогичному периоду прошлого года, подсчитали для «Газеты.Ru» во входящем в группу ВТБ операторе онлайн-касс «Первый ОФД».

Общее количество приобретенных курсов из тех, что предлагают в интернете и соцсетях, выросло на 89,4% с января по август 2020 года. Популярностью пользовались спортивные марафоны и гайды по тренировкам и упражнениям, спрос на них увеличился на 43%. При этом спектр тематик онлайн-обучения значительно расширился, из-за чего доля спортивных курсов снизилась на 6,9% — с 28,2% до 21,3%.

Ранее оператор онлайн-касс «Эвотор» сообщал о том, что выручка фитнес-центров по итогам августа оказалась на 30% ниже прошлогодней, при этом прибыль магазинов спорттоваров в том же месяце превысила прошлогоднюю на 24%, а магазинов спортивного питания — на 14%.

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