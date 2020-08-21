ООН: МВД Белоруссии подтвердило гибель 4 человек в ходе протестов

Министерство внутренних дел Белоруссии подтвердило Управлению Верховного комиссара ООН по правам человека гибель четырех человек во время протестов, передает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя УВКПЧ ООН Элизабет Тросселл.

«Коллеги проинформировали меня, что министерство внутренних дел подтвердило отдельно четыре смерти», — заявила она.

Ранее УВКПЧ ООН призвало расследовать гибель людей в ходе протестов в Белоруссии.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов силовики применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Белорусы подали в милицию больше сотни заявлений о пропаже людей с 9 августа

— Лукашенко заявил, что продолжит жесткую политику для стабилизации ситуации в стране

— Лукашенко назвал США организаторами белорусских протестов