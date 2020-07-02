Рубль растет к доллару и евро в начале торгов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Курс рубля в начале торгов четверга, 2 июля, укрепляется к доллару и евро на фоне роста нефтяных котировок. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара расчетами «завтра» на 10.03 мск снижался на 63 копейки — до 70,65 рубля, курс евро — на 37 копеек, до 79,64 рубля.
Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,64% - до 42,3 доллара за баррель.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Аналитик спрогнозировал усиление позиций рубля
— Экономист дал прогноз по курсу рубля на ближайшие месяцы