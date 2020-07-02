Рубль растет к доллару и евро в начале торгов

Курс рубля в начале торгов четверга, 2 июля, укрепляется к доллару и евро на фоне роста нефтяных котировок. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 10.03 мск снижался на 63 копейки — до 70,65 рубля, курс евро — на 37 копеек, до 79,64 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,64% - до 42,3 доллара за баррель.

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