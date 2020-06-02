Добыча нефти в РФ в мае снизилась более чем на 17%

Среднесуточная добыча нефти в России в мае 2020 года составила 9,388 млн баррелей в день, что на 17,2% меньше, в чем предыдущем месяце, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса РФ.

Также, по информации агентства, в годовом выражении объем добываемой нефти в России сократился на 15,5%.

Среднесуточная добыча газа в мае в стране в свою очередь упала на 14,5% в годовом выражении и составила 52,581 млрд кубометров.

Колебания на рынке углеводородов начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.12 апреля страны ОПЕК+ договорились на май-июнь снизить нефтедобычу на 9,7 млн баррелей в сутки.

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