В России появятся три новые особые экономические зоны
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Российское правительство утвердило решение о создании трех особых экономических зон. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.
Так, общий объем инвестиций в этих зонах составит свыше 35 млрд рублей.
Экономические зоны появятся, согласно решению кабмина, в Саратовской области, Башкирии, а также Нижегородской области.
В министерстве уточнили, что всего в России существуют 33 особые экономические зоны, в которых компаниями резидентов осуществлено свыше 422 млрд рублей инвестиций.
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