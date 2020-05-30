В России появятся три новые особые экономические зоны

Российское правительство утвердило решение о создании трех особых экономических зон. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.

Так, общий объем инвестиций в этих зонах составит свыше 35 млрд рублей.

Экономические зоны появятся, согласно решению кабмина, в Саратовской области, Башкирии, а также Нижегородской области.

В министерстве уточнили, что всего в России существуют 33 особые экономические зоны, в которых компаниями резидентов осуществлено свыше 422 млрд рублей инвестиций.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Замах на рубль: почему бизнес не идет в особые экономические зоны

— В очередь за зарплатой: как регионы спасают бизнес