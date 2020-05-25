Кабмин ответил на предложение снизить возраст надбавки к пенсии

Российское правительство дало отрицательный отзыв на законопроект о снижении возраста для начисления надбавки к пенсии, передает РИА «Новости».

Ранее парламентарии от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается начислять надбавку пенсии не с 80 лет, как сейчас, а с 75.

В кабмине заключили, что данные изменения приведут к дополнительным расходам, которые в бюджетах страны и Пенсионного фонда с 2020 по 2022 года не предусмотрены.

По закону «О страховых пенсиях», людям от 80 лет устанавливается повышение в размере 100% фиксированной выплаты к пенсии по старости.