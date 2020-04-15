ПСБ выдал первые беспроцентные кредиты на выплату зарплаты

ПСБ уже выдал первые кредиты под 0% предприятиям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии коронавируса.

Речь идет о компаниях, базирующихся в Москве, Тюмени и Перми.

В частности, кредит на 0,6 млн руб. получил грузоперевозчик из Тюмени ООО «ГК «Трансавто», на 1 млн руб. – ООО «Строгановская вотчина», владеющее рестораном в Перми, на 1,2 млн руб. — ООО «Лидер» из столичной фитнес-индустрии.

«Самое важное для бизнеса в этот сложный период –– сохранить трудовые коллективы», — подчеркнул руководитель блока среднего и малого бизнеса ПСБ Константин Басманов.

По его словам, ПСБ помогает клиентам адаптироваться к этой сложившейся экономической ситуации и представляет возможность получить кредит на выплату зарплаты не только клиентам банка.

«Сегодня мы наблюдаем высокий спрос на данный вид кредита. Ежедневно мы получаем более 300 заявок», – констировал Басманов.

Беспроцентный кредит сроком на полгода и на сумму до 3 млн руб. можно получить дистанционно. Средства перечисляются за 24 часа после оформления соответствующей заявки на сайте ПСБ, для чего нужны лишь два документа.