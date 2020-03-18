Reuters: Boeing просит десятки миллиардов долларов у правительства США

Компания Boeing запросила у американского правительства финансовую поддержку на «десятки миллиардов долларов» из-за упадка на фоне пандемии коронавируса нового типа, сообщает Reuters со ссылкой на информированный источник.

По данным источника, компания уведомила правительство о трудной ситуации в отрасли и необходимости финансовой помощи для удовлетворения потребности в ликвидности, поднять которую не удается в текущих рыночных условиях.

Объем необходимой Boeing помощи зависит от состояния рынка и продолжительности кризиса, отмечают источник. По его словам, в настоящее время конгресс США рассматривает вопрос о потребностях компании.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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