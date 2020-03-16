Герман Греф перешел на удаленную работу в режиме самоизоляции

Глава Сбербанка Герман Греф перешел на удаленную работу в рамках рекомендаций по самоизоляции коронавируса, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Такое решение Греф принял после возвращения из Европы, где был в командировке в начале марта.

«Как ответственный руководитель, он последовал рекомендациям о двухнедельной самоизоляции и до конца текущей недели работает в удаленном формате», — сообщили в банке.

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции в Сбербанке создан Антикризисный штаб по обеспечению бесперебойной работы банка, принят целый комплекс превентивных мер для обеспечения безопасности сотрудников и клиентов банка, в том числе на прошлой неделе штабом было принято решение о переводе части офисных сотрудников, в том числе и членов Правления банка, на удаленный режим работы. Например, сегодняшнее оперативное совещание Правления прошло с удаленным подключением 50% руководства банка.

Президент банка Герман Греф в начале марта находился в командировке в ряде европейских стран. Как ответственный гражданин, он соблюдает требования Указа Мэра Москвы о 2-х недельной самоизоляции после прибытия из страны с повышенным уровнем риска и до конца текущей недели работает в дистанционном формате.