Японский индекс Nikkei 225 показал рекордное за 30 лет падение

После открытия торгов в пятницу, 13 марта, основной индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 продемонстрировал рекордное с апреля 1990 года падение. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

Так, по состоянию на 4.35 мск данный индекс обрушивался уже на 9,5%, достигнув 16812 пунктов. При этом Nikkei 225 пробил психологически важную отметку в 17000 пунктов.

Всего во время торгов индекс лишался свыше 1830 пунктов, что и побило 30 летний рекорд.