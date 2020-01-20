Премьер Мишустин посетил Федеральную налоговую службу

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин посетил Федеральную налоговую службу и поблагодарил коллектив за годы совместной работы.

«Спасибо вам за эффективную работу и совместные успехи. Благодаря вашему профессионализму и ответственному отношению к делу нам удалось добиться высоких результатов. Уверен, что и впредь вы будете успешно справляться с решением стоящих перед Службой задач», - заявил Михаил Мишустин.

Премьер поздравил Даниила Егорова с назначением на должность руководителя Федеральной налоговой службы. Глава ФНС России, в свою очередь, выразил признательность премьеру за доверие. «Надеюсь, что поддержка коллектива поможет и дальше двигаться к намеченным целям», - подчеркнул Даниил Егоров. Он отметил, что продолжит создание «незаметной налоговой», когда налогоплательщику удобно и просто платить налоги, так же, как счета за телефон или коммунальные услуги.