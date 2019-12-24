Путин назвал приоритеты работы законодателей на 2020 год

Российский президент Владимир Путин на встрече с законодателями заявил, что приоритетом их работы на следующий год должны стать улучшение бизнес-климата в РФ и создание действенных инструментов для защиты инвестиций, сообщает «Интерфакс».

Путин отметил, что инвестиции важны, поскольку они облегчают создание новых рабочих мест для граждан.

По словам президента, предстоит серьезный пересмотр и актуализация и процедур контрольно-надзорной деятельности по модели «регуляторной гильотины».

Путин призвал законодателей гарантировать системность и единство правового регулирования в России, а также достижения целей национального развития, которое связано с благополучием граждан.