Bloomberg: украинская гривна лидирует среди валют по темпам укрепления

С начала 2019 года украинская гривна укрепилась к доллару на 19% и заняла лидирующую позицию в мировом рейтинге валют, которые больше всего укрепились к американской валюте. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Как отмечается, в список также вошли российский рубль, египетский фунт, таиландский бат и израильский шекель.

Эксперты считают, что укрепление украинской валюты помогает сдерживать трудовую миграцию из Украины, так как рабочие все меньше желают покидать страну из-за роста в ней платежеспособности.

Агентство также отметило, что в течение трех лет почти в три раза сократилась разница между зарплатами на Украине и Польше.