В России резко упали продажи новогодних товаров
Россияне стали меньше покупать новогодних товаров по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные «Платформы ОФД».
Согласно имеющимся данным, с 15 ноября по 6 декабря 2019 года на 48% упали объемы продаж от елочных игрушек по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Кроме того, на 47% сократились продажи мишуры, на 25% — гирлянд и на 12% — искусственных елок.
В «Платформе ОФД» объясняют сокращение покупок тем, что у жителей Центральной России пока нет новогоднего настроения, в том числе из-за отсутствия снега. Поэтому люди без энтузиазма приобретают праздничные украшения заранее.
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