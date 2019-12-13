В России резко упали продажи новогодних товаров

Россияне стали меньше покупать новогодних товаров по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные «Платформы ОФД».

Согласно имеющимся данным, с 15 ноября по 6 декабря 2019 года на 48% упали объемы продаж от елочных игрушек по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Кроме того, на 47% сократились продажи мишуры, на 25% — гирлянд и на 12% — искусственных елок.

В «Платформе ОФД» объясняют сокращение покупок тем, что у жителей Центральной России пока нет новогоднего настроения, в том числе из-за отсутствия снега. Поэтому люди без энтузиазма приобретают праздничные украшения заранее.

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