В сети появилось видео с проезжающим по Крымскому мосту двухэтажным поездом
В сети появилось видео проезжающего по Крымскому мосту двухэтажного поезда. Об этом пишет РИА «Новости».
На кадрах зафиксирован движущийся локомотив в составе нескольких вагонов.
Стоит отметить, что продажа билетов на пассажирские поезда в Крым стартовала 8 ноября. Первый рейс назначен на 23 декабря, он отправится на полуостров из Санкт-Петербурга.
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