Антитабачная концепция внесена на согласование в кабмин

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала о том, что новый проект антитабачной концепции внесен на рассмотрение в правительство, информирует ТАСС.

Она отметила, что Министерство здравоохранения РФ активно занимается разработкой новых предложений по защите россиян от воздействия табачного дыма.

Уточняется, что они рассматриваются в рамках реализации федерального проекта «Укрепление общественного здоровья». Он нацелен на стимулирование россиян к здоровому жизни. Также проект должен смотивировать людей отказаться от вредных привычек, и, тем самым, снизить заболеваемость и смертность среди населения.

Минздрав надеется, что новый проект концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака будет принят.

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