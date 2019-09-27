Корпорация МСП будет сотрудничать с Российско-кыргызским фондом развития

Корпорация МСП) и Российско-кыргызский фонд развития подписали меморандум о взаимопонимании, говорится в сообщении корпорации.

«Целью предстоящего сотрудничества является объединение усилий в вопросах содействия развитию предпринимательства обеих стран-участниц ЕАЭС, установления взаимовыгодных отношений и развития кооперации между российскими и кыргызскими субъектами МСП», — указано в сообщении.

В частности, предусматривается продвижение в Киргизии геомаркетингового информационно-аналитического портала Бизнес-навигатора МСП, который будет одним из инструментов развития торгово-экономического сотрудничества в ЕАЭС. Рассматривается также возможность кооперации между российским и киргизским малым бизнесом – как в сфере производства, так и оказания услуг.

«Подписанный документ также предполагает проработку возможности совместного стимулирования увеличения доли субъектов МСП в закупках крупных компаний, в том числе в процессе встраивания субъектов МСП в производственно-сбытовые цепочки предприятий крупного бизнеса на территории Российской Федерации и Кыргызской Республики», — отмечает Корпорация МСП.