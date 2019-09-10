Эксперт прокомментировал решение ЕС по газопроводу Opal

Заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач прокомментировал решение суда ЕС об изменении режима использования «Газпромом» газопровода Opal. Об этом сообщает RT.

По его мнению, это может привести к угрозе энергетической безопасности Европы. Он объяснил, что поскольку газопровод активно обеспечивает потребности европейских потребителей, в случае уменьшения его использования, возможен рост цен.

Эксперт отметил, что в таком случае Польша играет против интересов европейцев.

Он также сказал, что основания для отмены судом ЕС решения 2016 года весьма сомнительны.

«Газопровод работает в новом режиме уже фактически три года, никаких негативных последствий на безопасность газоснабжения Польши не оказал», — заключил Гривач.

Ранее cуд ЕС аннулировал решение Еврокомиссии по Opal. Решение Еврокомиссии якобы нарушало принцип энергетической солидарности.