Суд ЕС аннулировал решение Еврокомиссии по Opal

Суд ЕС отменил решение Еврокомиссии об изменении режима использования газопровода Opal, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу судебной инстанции.

По мнению суда, данное решение было принято с нарушением принципа энергетической солидарности. Так, когда Еврокомиссия принимала решение об увеличении фактически используемой мощности газопровода Opal и предоставляла «Газпрому» доступ к его дополнительным мощностям, она учитывала лишь влияние на безопасность поставок в ЕС в целом, однако последствия для безопасности поставок конкретно в Польшу она не рассматривала.

«Суд отменяет решение комиссии об изменении режима эксплуатации газопровода Opal как принятое в нарушение принципа энергетической солидарности», — говорится в сообщении.

В польской госкомпании PGNIG отметили, что новое постановление увеличит поставку газа через Украину минимум на 12,5 миллиарда «кубов» в год.

Ранее суд ЕС отклонил иск «Нафтогаза» к ЕК по газопроводу Opal.