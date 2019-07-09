В России поднимут акцизы на вино
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Правительство РФ разработало законопроект, согласно которому акцизы на вино поднимутся более чем на 70%. Об этом сообщает принадлежащее Демьяну Кудрявцеву издание «Ведомости».
Так, поправки в Налоговом кодексе коснуться ставок акцизов на вина. Если законопроект будет одобрен, то к 2020 году на тихие вины ставки поднимутся до 31 рубля за литр (72%), а для игристых до 40 рублей за литр (11%).
В Госдуме объяснили такое нововведением тем, что поправки сделают практически равными ставки акциза на вино и на винные напитки без добавления спирта.