ЕС может не признать выдаваемые жителям Донбасса паспорта РФ

Европейский союз может не признать российские паспорта, выданных жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Об этом говорится в одобренном на саммите ЕС заявлении, передает ТАСС.

В документе отмечается, что Евросоюз будет внимательно отслеживать ситуацию в Донбассе и может обдумать вариант непризнания российских паспортов.

Кроме того, в заявлении говорится о «дальнейших мерах», в случае обнаружения нарушений украинских и международных законов.

Ранее сообщалось, что покинувшие Крым и Севастополь украинцы захотели паспорт России.

Указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке» был подписан президентом России Владимиром Путиным 24 апреля. Данный документ позволил упростить процесс выдачи паспортов жителям Донецкой и Луганской народных республик.