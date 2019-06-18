Мошенники используют купюры из «банка приколов» с русскими надписями в Финляндии

В Финляндии полиция расследует два случая использования купюр из «банка приколов». Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, на всех этих купюрах были надписи на русском языке, которая предупреждала, что данная продукция не является деньгами.

Речь идет о случае, когда мужчина попытался в отеле расплатиться купюрами в €200, на которых на русском языке было написано «сувенирная продукция».

Уточняется, что за несколько дней в полицию обратились несколько человек с купюрами также из «банка приколов».

Правоохранительные органы подчеркнули, что за использование фальшивых денег грозит штраф или тюремное заключение на год.

Ранее сообщалось, что в Госдуме хотят ввести наказание за сувенирные банкноты.