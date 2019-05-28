На Украине пожаловались на бесполезность санкций против РФ

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Украинский политик Дмитрий Спивак заявил, что санкции Евросоюза против России не действуют. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Все эти санкции номинальны, они абсолютно никак уже давно не действуют на экономику России», — сказал Спивак.

По его словам, Украина как государство «растеряла уважение и доверие».

Он также добавил, что Европа может поменять отношении к России и Киев должен быть готов к этому.

Ранее сообщалось, что во Франции потребовали покончить с «антироссийской истерией».