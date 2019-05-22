В Госдуме хотят ввести наказание за сувенирные банкноты

В Госдуме хотят ввести наказание за изготовление сувенирных банкнот, которые по внешнему виду напоминают настоящие деньги. Об этом заявил председатель комитета Госдумы Анатолий Аксаков, передает РИА «Новости».

Политик отметил, что он ободряет введение наказания за использование россиянами сувенирных купюр.

«Мы это сейчас проработаем», — добавил Аксаков.

Он рассказал, что многие жители порой не могут отличить настоящие деньги от фальшивых. Аксаков добавил, что необходимо узнать статистику жалоб по этому вопросу и что-то решить.

По его словам, возможно, что наказанием станет — запрет на выпуск продукции, имитирующей настоящие деньги.

«При этом должна быть установлена и ответственность за изготовление и использование таких «приколов», потому что это делается в мошеннических целях», — заключил Аксаков.

Ранее сообщалось, что Центробанк решил вернуться к запрету сувенирных денег.