В украинском антикоррупционном бюро идут обыски

В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) проводят обыски сотрудники Государственного бюро расследований, передает УНИАН.

Данную информацию агентству подтвердила пресс-секретарь Госбюро Светлана Олифира. При этом она не уточнила причину обысков.

«Мы можем подтвердить этот факт, но по всем деталям обращайтесь в орган следствия — в ГБР», — сказала Олифира.

Она добавила, что НАБУ сотрудничает с ведущими обыски сотрудниками Госбюро.

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что новый президент страны должен преодолеть коррупцию.