Иран пообещал ответить США после решения по санкциям

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Представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран примет меры после решения Соединенных Штатов не выводить другие страны из-под действия санкций за покупку иранской нефти. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Мусави, в связи с решением американской стороны Тегеран провел консультации со своими зарубежными партнерами, результаты которых будут учтены при принятии дальнейших решений.

«…в скором времени Иран примет необходимое на этот счет решение и объявит о нем», — заявил Мусави.

Ранее США приняли решение по санкциям за покупку нефти у Ирана.