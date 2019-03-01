Лукашенко призвал Россию разобраться с олигархами

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российскому правительству нужно прекратить «лоббировать олигархические кланы», которые блокируют поставки продукции из государства. Об этом сообщает БелТА.

Соответствующее заявление он сделал на встрече с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ.

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«Надо прекратить правительству России лоббировать эти кланы, эти группы, как их называют олигархические, в которых крупный бизнес сросся с властью и проталкивает свои вопросы, блокируя наши отношения в союзе», — подчеркнул Лукашенко.

Он добавил, что у стран общий рынок, и они должны иметь возможность свободно на нем торговать.

Ранее Лукашенко заявил, что российского рынка Белоруссии может хватить навсегда.