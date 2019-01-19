Силуанов назвал сроки разработки механизма «регуляторной гильотины»

Правительство планирует завершить работу над механизмом «регуляторной гильотины» до февраля 2020 года, заявил вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов, сообщает ТАСС.

Механизм предусматривает анализ и пересмотр действующих обязательных для бизнеса требований.

Реклама

«Безусловно, мы до февраля 2020 года должны определиться с тем регулирующим механизмом, который уже отжил, и его нужно ликвидировать и, соответственно, подготовить новое законодательство в этой части и нормативные документы», — сказал Силуанов в эфире телеканала «Россия-1».

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев высказался о проблемах российского бизнеса. По его словам, количество различных нормативных актов, имеющих отношение к бизнесу, превышает девять тысяч.