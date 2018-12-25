Песков подтвердил встречу Путина и Лукашенко до Нового года
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил сообщение о новой встрече президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко, которая должна будет пройти до Нового года, передает ТАСС.
«Лидеры договорились встретиться до конца года», — сказал Песков.
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Ранее представитель Лукашенко заявила, что лидеры двух стран проведут еще одну встречу до Нового года.
«Газета.Ru» следила за встречей лидеров в режиме онлайн.