Песков подтвердил встречу Путина и Лукашенко до Нового года

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил сообщение о новой встрече президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко, которая должна будет пройти до Нового года, передает ТАСС.

«Лидеры договорились встретиться до конца года», — сказал Песков.

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Ранее представитель Лукашенко заявила, что лидеры двух стран проведут еще одну встречу до Нового года.

«Газета.Ru» следила за встречей лидеров в режиме онлайн.