Представитель Лукашенко прокомментировала итоги его встречи с Путиным

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Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт прокомментировала итоги его встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает «БелТА».

Она подчеркнула, что по итогам переговоров удалось сблизить позиции двух государств.

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«Прошедшие переговоры, безусловно, мы можем назвать конструктивными. Президенты обсудили весь спектр вопросов нашей общей повестки дня», — заключила Эйсмонт.

Ранее сообщалось, что Путин и Лукашенко проведут еще одну встречу до Нового года.