Лукашенко заявил, что российского рынка Белоруссии может хватить навсегда

<img src="//img.gazeta.ru/files3/541/12042541/RIAN_5683822.HR-pic905-895x505-66693.jpg">

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой Карелии Артуром Парфенчиковым рассказал о торговом сотрудничестве с Россией. Об этом сообщает «БелТА».

По словам главы государства, белорусская сторона заинтересована в российском рынке.

«Я абсолютно уверен, если не будет препятствий, нам российского рынка навсегда хватит. Потому что России есть что производить, что пользуется спросом на мировых рынках», — сказал Лукашенко.

Реклама

Он также прокомментировал сообщения о том, что российская сторона закрывает поставки продукции из Белоруссии. Лукашенко пояснил, что речь идет об обычной конкуренции.

Ранее Лукашенко заявил, что в 2018 году страна впервые полностью отказались от импорта электроэнергии.