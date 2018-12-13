Лукашенко заявил, что российского рынка Белоруссии может хватить навсегда
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой Карелии Артуром Парфенчиковым рассказал о торговом сотрудничестве с Россией. Об этом сообщает «БелТА».
По словам главы государства, белорусская сторона заинтересована в российском рынке.
«Я абсолютно уверен, если не будет препятствий, нам российского рынка навсегда хватит. Потому что России есть что производить, что пользуется спросом на мировых рынках», — сказал Лукашенко.
Реклама
Он также прокомментировал сообщения о том, что российская сторона закрывает поставки продукции из Белоруссии. Лукашенко пояснил, что речь идет об обычной конкуренции.
Ранее Лукашенко заявил, что в 2018 году страна впервые полностью отказались от импорта электроэнергии.