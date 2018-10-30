В Минфине прояснили ситуацию с повышением «налога на роскошь»

В пресс-службе Минфина уточнили, что российское правительство не намерено поднимать налоги на роскошь в ближайшие шесть лет. Комментарий размещен на сайте ведомства.

Согласно размещенному заявлению, многие СМИ допустили грубую ошибку при цитировании слов министра финансов Антона Силуанова. В ведомстве подчеркнули, что министр говорил об уже состоявшемся повышении «налога на роскошь». При этом никаких планов по дополнительному увеличению этого налога у кабмина нет.

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«Как уже неоднократно говорили ранее, на ближайшие шесть лет заявлена неизменность налоговых условий», - отмечается в комментарии.

Ранее Силуанов сказал, что шкала налогообложения устоялась и вносить новые изменения не было бы правильным.