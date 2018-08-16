WSJ: Трамп назвал пошлины на сталь спасением для промышленности США

Президент США Дональд Трамп в интервью газете The Wall Street Journal заявил, что пошлины на сталь станут спасением для американской сталелитейной промышленности.

Трамп отметил, что на момент его избрания сталелитейная промышленность США находилась в глубоком кризисе и могла исчезнуть. По его мнению краткосрочное повышение цен на сталь, которое произойдет из-за введения пошлин, не станет проблемой для американской экономики.

Реклама

«Цены потом обязательно упадут, а нынешние меры важны для национальной безопасности США», — сказал Трамп.

Впоследствии, считает Трамп, американские компании будут конкурировать на мировом рынке стали.

Ранее в КНР назвали сроки нового раунда торговых переговоров США и Китая. Отмечалось, что китайская делегация приедет в США по инициативе американской стороны.