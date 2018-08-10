Пескова спросили о встрече Путина с бизнесом по поводу ситуации в металлургии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин пока не планирует проводить встречу с представителями бизнеса по поводу ситуации в металлургической отрасли. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как стало известно, помощник президента Андрей Белоусов в письме Путину предложил увеличить дополнительные доходы бюджета за счет горнодобывающей и химической промышленности.

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«Пока никаких подобных встреч нет в графике, потому что, собственно, президент не давал согласия на какие-либо решения. Президент дал согласие на то, чтобы этот вопрос был экспертно проработан в правительстве, еще раз хочу это акцентировать», — сказал Песков.

Пресс-секретарь подчеркнул, что Путин регулярно общается с представителями крупнейших российских компаний.