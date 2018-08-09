Евро торгуется выше 77 рублей

Курс евро превысил 77 руб. впервые с 16 апреля текущего года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс евро вырос на 1,15 руб. и составляет 77,17 руб.

Курс доллара подскочил на 1 руб., до 66,55 руб.

«Газета.Ru» следит за реакцией рынков на «драконовские» санкции Госдепа.

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Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на четверг, вырос на 25,79 коп., до 73,82 руб., курс доллара увеличился на 5,25 коп., до 63,59 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на четверг, выросла по сравнению с показателем на среду на 14,49 коп., составив 68,19 руб.

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