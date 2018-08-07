Полугодовая прибыль «Роснефти» позволяет ожидать дивиденды за I полугодие порядка 14,6 руб. на акцию

Полугодовая прибыль «Роснефти» по МСФО позволяет ожидать дивиденды за I полугодие порядка 14,6 руб. на акцию.

Согласно отчету компании, опубликованному во вторник, чистая прибыль «Роснефти» за первое полугодие составила 309 млрд руб.

Дивидендная политика компании предполагает выплату дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО два раза в год.

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Уставный капитал НК составляет 105 млн 981 тыс. 778, 17 руб., разделен на 10 млрд 598 млн 177 тыс. 817 акций номиналом 0,01 руб.

Акционеры «Роснефти» на годовом собрании утвердили дивиденды за 2017 год в размере 6,65 руб. на акцию, напоминает «Интерфакс».

С учетом дивидендов по итогам I полугодия 2017 года в 3 руб. 83 коп. на акцию суммарные дивиденды «Роснефти» за 2017 год составят 10,48 руб.

В целом на дивидендные выплаты компания направила 50% чистой прибыли по стандартам МСФО, которая в 2017 году составила 222 млрд руб.