Началась укладка первых труб «Северного потока — 2»

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Финансовый директор европейского партнера «Газпрома» Uniper Кристофер Дельбрюк заявил, что в конце июля в Германии началась укладка первых труб газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Укладка первых труб («Северного потока — 2» — «Газета.Ru») в Германии… началась в конце июля», — сказал Дельбрюк.

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Ранее член совета управляющих австрийской OMV Манфред Ляйтнер сообщил, что строительство российского газопровода «Северный поток — 2» по альтернативному маршруту не приведет к изменению общей стоимости проекта.

Как стало известно, Nord Stream 2 AG разработал альтернативный маршрут прокладки газопровода.