Власти выделят регионам субсидии на создание групп по уходу за детьми до трех лет

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что регионы смогут получать субсидии из федерального бюджета на создание групп по уходу за детьми в возрасте до трех лет. Об этом сообщает RNS.

«С 2020 года регионы смогут получать субсидии из федерального бюджета на создание групп по присмотру и уходу за детьми до трех лет», — сказал Топилин.

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Ожидается, что в рамках указанного проекта в 2020-2024 годах будет создано около 9 тыс. групп кратковременного пребывания детей.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что общий объем финансирования национального проекта «Демография» составит более 3,5 трлн руб.

Он подчеркнул, что каждое предложение в проект «Демография» должно быть ориентировано на максимальный эффект.