Подъемные для переселенцев на Дальний Восток могут увеличить в четыре раза

Вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев заявил, что в рамках мер по содействию переезду людей на Дальний Восток, предлагается увеличить подъемные в четыре раза — до 1 млн рублей, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, на совещании у президента России Владимира Путина по вопросам развития Дальнего Востока обсуждался ряд дополнительных мер, связанных с развитием региона.

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В части социальной сферы обсуждались меры поддержки материнства и детства — выплаты на первого ребенка на Дальнем Востоке, дополнительные выплаты к материнскому капиталу — 30% и пониженная ставка ипотечного кредитования — на 2% для семей с детьми.

«Мы предложили в 4 раза увеличить подъемные — с 225 тысяч до миллиона рублей. Увеличить также финансирование программы переселения соотечественников», — сказал Трутнев.

Ранее Трутнев рассказал о необходимых допрасходах для развития Дальнего Востока.