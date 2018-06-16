«Ведомости» рассказала о возможном смягчении пенсионной реформы

Правительство России может пойти на смягчение законопроекта о повышении пенсионного возраста. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

По данным издания, в Кремле собирают информацию о реакции населения на повышение пенсионного возраста в России и если она окажется негативной, власти готовы смягчить параметры реформы.

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Как отмечается, в правительстве обсуждают возможное снижение предельной возрастной планки, до которой предполагается повысить пенсионный возраст, или увеличение переходного периода.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что доходы от повышения пенсионного возраста будут направлены на увеличение пенсий.