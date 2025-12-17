«Казахстанская мечта» в действии: как Тимур Турлов строит экосистему будущего

Freedom Holding Corp. отчиталась о рекордных результатах и фактически зафиксировала переход в новую лигу: из брокерского бизнеса — в масштаб-ную цифровую экосистему. Как ставка на ИИ и инфраструктуру меняет бизнес-модель компании, и почему ее СЕО Тимур Турлов тратит все больше времени не на финансы, а на коммуникацию с людьми — в материале «Газеты.Ru».

Только цифры

По итогам первого полугодия 2025 финансового года выручка Freedom Holding Corp. превысила $1 млрд. Рост на 23% год к году, несмотря на высокую базу прошлых лет, подтверждает главное: ставка на экосистему сработала.

Как подчеркивает CEO холдинга Тимур Турлов: «Мы давно перестали быть просто брокером. Главный драйвер нашего роста — это фундаментальная диверсификация и синергия между банком, страхованием и инвестициями».

Стратегия цифровой трансформации компании дала экспоненциальный эффект: в 2024 фискальном году выручка увеличилась на 105%, в 2025 — на 23%.

Основная причина — в построении «Фридомом» инфраструктуры, где каждый клиент потребляет 3-4 продукта и становится частью единого цикла.

Как результат — резкий рост LTV (Lifetime Value — пожизненная ценность клиента), снижение стоимости привлечения клиента (CAC) и высокие финансовые метрики без затрат на отделения.

«Мы не тратимся на «кирпичи», мы инвестируем в код и алгоритмы», — говорит Тимур Турлов, подводя итоги года.

Банк как локомотив, брокер как ДНК

В 2025 году Freedom окончательно перестал быть набором направлений и стал единой платформой. Как отмечает Тимур Турлов, впервые «все части системы начали работать как единый организм».

Брокеридж продемонстрировал прирост выручки на 18%. Компания остается «главным окном в мир» для инвесторов Центральной Азии, обеспечивая доступ к мировым биржам.

По наблюдениям Тимура Турлова, клиенты Freedom переходят от спекулятивных стратегий («погоня за иксами на IPO») к более зрелому поведению — формируют долгосрочные инвестиционные портфели.

Банк — стал входной точкой в экосистему. Цифровая ипотека и автокредиты выдаются за сутки. Благодаря скорингу, масштабированию опыта и интеграции с SuperApp доход от кредитов вырос на 26%.

Страхование показало двузначный рост премий и трехзначный рост числа полисов. Продукты доступны в пару кликов, без агентов и посредников. По словам Турлова, это «самый красивый прорыв последних лет»: «Теперь это чистый финтех. Людям удобно застраховать машину в два клика в приложении, пока они пьют кофе».

Лайфстайл-сервисы (Ticketon, Travel и др.) удерживают ежедневное внимание пользователей. За счет интеграции в SuperApp они стали генераторами данных и точками входа в другие продукты холдинга. Рост выручки вне классических финсекторов «Фридома» составил 116%.

Freedom SuperApp: цифровой магнит и интерфейс будущего

2,5 млн активных пользователей в месяц и 4 млн зарегистрированных клиентов сделали Freedom SuperApp самым скачиваемым прило-жением в Казахстане в 2025 году. Сегодня это не просто приложение, а цифровая основа всей работы с розничным бизнесом — ядро, через которое проходят ключевые сервисы компании.

«Человек заходит в наше суперприложение купить билет на концерт, а мы предлагаем открыть карту, получить кэшбэк или оформить рассрочку. Это и есть пользовательская витрина всей нашей экосистемы — через нее пользо-ватель взаимодействует со всеми нашими сервисами», — поясняет Тимур Турлов.

SuperApp превращается в платформу гиперперсонализации и интеллекта. Как говорит Турлов, будущее не за иконками, а за ИИ.

«Я хочу, чтобы приложение стало персональным финансовым советником. Чтобы оно говорило: ты тратишь на кофе слишком много, давай инвестируем в акции — например, в акции Freedom, — и через год у тебя будет новый iPhone», — делится он.

Также в планах развития Freedom SuperApp уже есть глубокая интеграция с госуслугами (GovTech 2.0), геймификация инвестиций и продолжение развития собственной валюты лояльности.

Тимур Турлов убежден: экосистема будущего — это не просто набор сервисов, а естественная среда, помогающая человеку развиваться: «Мы строим не просто суперапп, а цифровой слой, который сопровождает человека в обучении, профессии, здоровье, повседневной жизни».

Масштаб за пределами финансов: телеком, дата-центры, спорт

Компания уверенно движется дальше, создавая цифровую инфраструктуру, думая не только о своем будущем, но и о будущем Казахстана:

создает ЦОД Akashi (Tier IV) на 100 МВт — первый в Центральной Азии такого уровня с 61% уже забронированной мощности;



развивает дочернюю Freedom Cloud (сеть из 7 дата-центров по стране) и партнерства с NVIDIA, AWS, Tencent;



строит магистральную оптику от Китая до Актау, запустила домашний 5G в Шымкенте и Астане.

В декабре 2025 года стало известно о начале сделки по приобретению «Транстелекома» — одной из крупнейших телеком-компаний Казахстана.

Этот шаг укладывается в стратегию «Фридома», которую сам Турлов описывает так: «Мы увидели фундаментальный дефицит качественных мощностей. Мы строим инфраструктуру, которая станет основой цифровой экономики региона».

Другой интересный процесс — расширение влияние на развитие массового спорта. К примеру, приобретение ФК «Шахтер» (Караганда). По словам Тимура Турлова, цель не в громких трансферах и быстрой игре на результат, а в построении системного фундамента: «Какое-то количество иностран-цев будет, но они нужны, чтобы было у кого учиться нашим ребятам, а не для того, чтобы побеждать в целом».

Ставка на «выращивание» молодых игроков из школьного и дворового футбола и создание футбольной академии совпадает с общей философией Турлова: инвестировать в человеческий капитал и инфраструктуру роста, а не в быстрые трофеи.

Важно отметить, что спорт — это давняя сфера интересов для Freedom Holding.

Турлов несколько лет системно поддерживает Казахстанскую шахматную федерацию, молодежный футбол через QJ League, а также инфраструктур-ные проекты, направленные на развитие инклюзивного спорта и массовой физкультуры. Только за 2025 финансовый год холдинг направил на спортивные инициативы 6,2 млрд тенге.

Экспансия: от Узбекистана до Турции — путь к цифровому интеркон-нектору

Freedom Holding строит региональную сеть цифровых банков, способную объединить страны Центральной Азии и снизить зависимость от западной и российской инфраструктуры. Сейчас ситуация по разным странам описывается так:

в Узбекистане бизнес работает, но его доля пока минимальна из-за ограничений регулятора;



в Грузии получена банковская лицензия, планируется запуск;



банковская лицензия, планируется запуск; в Таджикистане уже запущена банковская инфраструктура, включая картоматы;



инфраструктура, включая картоматы; Турция — ключевой рынок, по оценкам Турлова. Freedom ждет лицензии и уже готовится к запуску брокерского, а затем и банковского продукта.

«Турки любят фондовый рынок, а объемы инвестиций очень высокие. Мы хотим стать главным интерконнектором региона», — отмечает CEO Freedom Holding Corp., подчеркивая цель компании стать инфраструктурным и цифровым мостом.

Стратегия «казахстанской мечты»: экспорт знаний и технологического суверенитета

По словам Турлова, Казахстан может впервые не заимствовать, а экспортировать подходы. Казахский финтех вызывает интерес у международных инвесторов, а кейс Freedom уже изучают в Стэнфорде.

«Может быть, впервые за долгое время не Казахстан учится у кого-то, а весь мир наблюдает за тем, что мы строим», — отмечает Тимур Турлов.

Цель бизнесмена — создание глобального цифрового банка из Казахстана, способного конкурировать на международном уровне.

«У нашей страны инвестиционный рейтинг, открытый счет капитала, передовые финтехи. Это реальный шанс сделать сегодня Казахстан экспортером финансовых технологий», — считает он.

Управление и культура: сохранить скорость в масштабе

Freedom удерживает скорость, характерную для стартапа, несмотря на 17-летнюю историю, капитализацию под $10 млрд и десятки тысяч сотрудников.

Главный управленческий урок звучит так: «Я уверен, что с ростом масштаба бизнеса «культура ошибки» становится важнее «культуры контроля». Скорость развития, внедрения нового — единственное, что позволяет нам конкурировать с глобальными гигантами».

Компания автоматизирует не только клиентские сервисы, но и внутреннее управление.

Тимур Турлов подчеркивает, что ключевой ресурс — человеческий капитал. Поэтому он лично фокусируется на командной культуре.

«В 2025 году стало очевидно, что технологии можно купить — те же чипы NVIDIA, серверы. Но культуру, где люди горят идеей и чувствуют свою сопричастность к большим изменениям, купить нельзя. Ее можно только вырастить. Поэтому я трачу все больше времени не на финансы, а на коммуникацию с людьми. Чтобы каждый сотрудник понимал, зачем мы все это делаем», — поясняет CEO и основной владелец Freedom Holding Corp.

ESG как долгосрочная инвестиция в общество

Freedom Holding уже третий год подряд публикует открытый ESG-отчет, демонстрируя системный подход к социальной ответственности, устойчивому развитию и прозрачности.

Эта повестка не появилась внезапно: компания последовательно строила инфраструктуру благотворительности, социальных инвестиций и экологических проектов в течение нескольких лет.

В 2025 году Freedom направил на ESG-проекты 27,8 млрд тенге, включая поддержку IQanat, Teach for Qazaqstan, спонсорство шахмат и футбольных лиг, экологические и инфраструктурные проекты.

«Наша цель — создание долгосрочной социальной ценности. Мы инвестируем в среду обитания, в общество, где живут наши сотрудники, наши клиенты и где будут жить наши дети. Бизнес не может процветать в вакууме», — говорит Тимур Турлов.

От технологического оптимизма к устойчивому лидерству

2025 стал годом, когда Freedom Holding окончательно стал технологическим конгломератом, способным не только масштабироваться, но и формировать новую модель цифровой экономики.

«Казахстанская мечта» — это не лозунг, а стратегия, где экосистема и его суперприложение привлекают глобальное внимание. И кажется, Тимур Турлов — один из немногих предпринимателей, кто делает эту мечту возможной для жителей целой страны.