Freedom Holding Corp. направил более $72 млн на спонсорство и благотворительность

В современном мире роль бизнеса уже не ограничивается исключительно получением прибыли. Компании все чаще осознают свою ответственность за формирование устойчивого общества и улучшение качества жизни людей. Freedom Holding Corp. Тимура Турлова – пример организации, которая успешно сочетает коммерческую деятельность с активной социальной позицией.

В отчете за финансовый год, завершившийся 31 марта 2025 года, видны значительные инвестиции в спонсорскую деятельность ($51 млн) и благотворительные проекты ($21,6 млн). Эти цифры свидетельствуют о системном подходе к социальной ответственности, который, по словам ESG-офицеров компании, пронизывает все направления деятельности холдинга.

Спорт как инструмент развития общества

Одно из приоритетных направлений социальной деятельности Freedom Holding Corp. Тимура Турлова – многолетняя поддержка спорта. Холдинг рассматривает спорт не просто как соревнования, но как мощный инструмент воспитания характера, развития интеллекта и объединения людей. Спонсорство охватывает разные дисциплины и уровни – от массового спорта до международных турниров.

Особую роль играют шахматы — игра, которой уделяет большое внимание Тимур Турлов. Холдинг выделил 4,57 млрд тенге на продвижение этой интеллектуальной игры в Казахстане. Важным шагом стало строительство специализированной шахматной школы, на это направили 203,42 млн тенге.

Международный масштаб поддержки подтверждается финансированием женского Гран-при FIDE в Никосии (396,94 тыс. евро). Тимур Турлов неоднократно подчеркивал, что цель – развитие молодежи и вклад в репутацию страны на мировой шахматной арене.

Не менее весомую поддержку получает футбол. На развитие юношеской лиги Freedom QJ League холдинг направил 1,69 млрд тенге от фонда и 5 млн тенге от АО «Фридом Банк Казахстан». В Семее началось строительство футбольного манежа «Елимай Freedom» (1,28 млрд тенге) – проекта, который даст тысячам детей шанс раскрыть спортивный талант.

Особого упоминания заслуживает QAZAQ Marathon 2024. Благодаря финансированию в размере 235 млн тенге от АО «КСЖ «Freedom Life»» марафон прошел в пяти городах и объединил более 5,5 тыс. участников. Это пример того, как спонсорская поддержка превращает спортивное событие в общенациональное движение.

Сколько Freedom Holding тратит на образование

Freedom Holding Corp. рассматривает инвестиции в образование как стратегически важные. Они направлены на создание условий для роста квалифицированных кадров и развития науки.

Один из ключевых проектов компании Тимура Турлова – строительство блока искусственного интеллекта в SDU University. На его оснащение выделено 1,32 млрд тенге. Это шаг к формированию казахстанского IT-кластера, способной конкурировать с глобальными игроками. Косвенно такая инициатива может влиять и на привлечение иностранных инвестиций в Казахстан.

Narxoz University получил 282,9 млн тенге на ряд инициатив, среди которых – освоение цифровых инструментов преподавателями, подготовка школьников к олимпиадам по IT и экономике, а также обучение финансовой грамотности.

Поддержка не ограничивается вузами. Teach for Qazaqstan получил 300 млн тенге на курсы повышения квалификации и стипендии для педагогов. Казахский национальный педагогический университет и Северо-Казахстанский государственный университет имени М. Козыбаева – по 3,13 млн тенге на студенческие стипендии. Эти вложения создают цепочку непрерывного образования: от школы до вуза.

Помощь в кризисных ситуациях

Freedom Holding Corp., как и многие устойчивые бизнесы, оперативно реагирует на чрезвычайные ситуации. После паводков в Западно-Казахстанской области «Freedom Шапагат» направил 2,9 млрд тенге Корпоративному фонду «Демеу Қазақстан Қоры» на ликвидацию последствий экологического бедствия. Актюбинская область получила от Freedom 100 млн тенге через Общественный фонд «ҚамқорАқтөбе». Сам Тимур Турлов был одним из первых бизнесменов, кто выделил средства для пострадавших от паводков – в сумме 1 млрд тенге через Freedom Holding Corp.

Инвестиции в городскую среду

Вложения в инфраструктуру меняют повседневную жизнь. 2,5 млрд тенге от АО «КСЖ «Freedom Life»» пошли на строительство набережной в Конаеве – там появились пространства для отдыха и прогулок. Для людей с особыми потребностями возводится спортивный комплекс (вложения Freedom – 795 млн тенге), а в Уральске появился ботанический сад (62,5 млн тенге). Это примеры того, как бизнес делает окружающую среду более комфортной.

Freedom Holding ставит на цифровизацию

В холдинге Тимура Турлова компании, судя по всему, придерживаются мнения, что цифровая трансформация – ключ к конкурентоспособности страны. Freedom Telecom вложил 9,25 млн тенге в развертывание публичных сетей Wi-Fi, делая интернет доступным для всех. Поддержка Казахстанской ассоциации операторов связи (9,72 млн тенге) укрепляет телекоммуникационную инфраструктуру.

Особое внимание уделяется IT-стартапам. Технопарк «Astana Hub» получил 100 млн тенге на Азиатско-Тихоокеанскую конференцию по цифровой инклюзии. Форум Digital Almaty 2025 профинансирован на 200 млн тенге. Эти проекты превращают Казахстан в центр технологических инноваций, где идеи становятся стартапами, а стартапы – глобальными компаниями.

Культура и наука: сохранение наследия и развитие знаний

Корпоративный фонд «Национальное бюро переводов» получил 459,13 млн тенге на издание академического труда «История Казахстана с древнейших времен до наших дней». Это проект, который связывает поколения, помогая осмыслить национальную идентичность.

Наука также в фокусе внимания. 150 млн тенге направлены на организацию Международной биологической олимпиады – события, вдохновляющие юных исследователей. Центр современной культуры в Алматы получил 40 млн тенге через ТОО «АТЦ-галерея», напоминая, что искусство – неотъемлемая часть прогресса.

Социальная ответственность – новый бизнес-стандарт

Спонсорская деятельность Freedom Holding Corp. Тимура Турлова – это не благотворительность ради галочки, а продуманная стратегия, которая приносит ощутимые результаты:

формируется человеческий капитал через поддержку образования и спорта;



повышается устойчивость общества перед кризисами;



укрепляется технологический суверенитет страны;



сохраняется национальное наследие.

Такой подход приносит дивиденды: растет доверие клиентов, укрепляется репутация, расширяется влияние холдинга. ESG-отчеты сегодня – необходимая и очень важная мера, которая влияет на рейтинги компании на международном уровне. Freedom Holding Corp. показывает, что бизнес, который вкладывается в общество, не просто выполняет социальную миссию – он создает условия для собственного долгосрочного роста. В этом и заключается суть устойчивого развития: когда прибыль и польза для общества идут рука об руку.