Главный банк Китая для российских импортеров остановил расчеты с РФ. Чем это грозит

Illustration by Sheldon Cooper/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Китайский Chouzhou Commercial Bank, который на фоне санкций стал основным для российских импортеров, прекратил любые расчеты с клиентами из России, рассказали три бизнес-источника газеты «Ведомости», финансовые консультанты и деловые объединения.

«Из-за этого у нас уже сорвалось несколько сделок», — поделился с газетой на условиях анонимности предприниматель и владелец компании.

В декабре 2024-го банк сообщил клиентам, что теперь не обслуживает платежи по товарам, импорт которых в РФ под санкциями. Об этом изданию сообщил ижевский бизнесмен, покупающий в Китае оборудование для станков.

Уже через пару недель с предпринимателем вновь связались из Chouzhou Commercial Bank и передали, что останавливают все расчеты с Россией. Независимо от вида товаров, платежной системы или валюты. Остановлены переводы и через SWIFT, и с помощью российской СПФС или китайской CIPS.

Другие источники уточнили, что китайцы прекратили отношения со всеми организациями не только из России, но и из Белоруссии . Об этом банк заявил клиентам на прошлой неделе.

В начале февраля Chouzhou Bank начал возвращать платежи от российских банков с припиской, что они больше «не соответствуют внутренним правилам банка-получателя», рассказал глава таможенной практики адвокатского бюро Москвы «Ри-консалтинг» Денис Руденко. Это касается лишь транзитных операций, подчеркнул он.

Как пишет газета «Ведомости», проблем добавляет и время, которое Chouzhou Bank выбрал для остановки расчетов. Близится китайский Новый год (10 февраля), когда вся работа в стране замрет на длинные выходные с 10 по 17 февраля. А значит, товары российских импортеров застрянут за границей, скорее всего, до марта.

Почему этот банк так важен для России Chouzhou Commercial Bank был самым популярным банков у отечественных импортеров благодаря своему «относительно мягкому» комплаенсу — проверке банком действующего или потенциального клиента.



Вдобавок, его штаб-квартира в городе Иу, одном из логистических узлов китайского экспорта в РФ.

Проблемы есть не только с Chouzhou Commercial Bank, говорит бизнесмен из Ижевска. Другой китайский банк закрыл его компании валютный счет и оставил ей транзакции лишь в юанях. При этом финансовая организация серьезно усложнила проверку переводов и теперь хочет, чтобы российская сторона подтверждала свою благонадежность: покупатель ее товаров не должен контактировать с санкционными лицами и компаниями, продукция не может использоваться для оборонного комплекса России или поставляться в Крым.

О каком именно банке речь, российский предприниматель не сказал, но отметил, что это один из трех крупнейших в КНР.

Практически все российские импортеры больше не работают в долларах, уточнила представитель «Опоры России» Илона Горшенева-Долунц. Они перешли на юани, но и это не уберегло от ужесточенных проверок. Теперь китайские банки пристально интересуются и юаневыми переводами.

В чем причина

Банки Китая начали ужесточать работу с российскими клиентами еще в середине января, писало агентство Bloomberg. Это последовало за новым американским указом о санкциях.

Президент США Джо Байден 22 декабря прошлого года разрешил вторичные санкции против зарубежных банков, которые помогают подсанкционным российским компаниям или работают с ними. Министр финансов США Джанет Йеллен называла это решение «новым и мощным инструментом против российской военной машины».

Источники Bloomberg передавали, что китайские финансовые организации на этом фоне начали усиленно проверять своих клиентов. Банки были готовы разорвать отношения с любой фирмой, независимо от валюты и места проведения транзакций, если та обслуживает российский военно-промышленный комплекс или санкционные компании. Проверки должны были затронуть и нероссийских клиентов, ведущих бизнес в РФ или перевозящих критически важные товары в Россию через третьи страны.

Проверки ужесточили и расширили по крайней мере трое из «большой четверки» в Китае, говорят источники «Ведомостей». Это Bank of China, China Construction Bank и Industrial and Commercial Bank of China.

Использование альтернативы SWIFT в расчетах тоже не панацея, отметил консультант по внешнеторговым расчетам Искандер Миргалимов. Даже когда переводы идут через китайскую CIPS, SWIFT давит на банки и допрашивает о финансовых операциях с Россией. К российской СПФС при этом подключены не все китайцы. Те, что используют ее, одновременно пользуются и другими системами, а это «довольно сложно, рискованно и в целом создает конкуренцию между провайдерами», говорит эксперт.

Пятерка крупнейших государственных китайских банков имеет филиалы или дочерние банки за рубежом, в том числе в США и ЕС, обратил внимание профессор департамента международных отношений факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Цыплаков. «Политическая воля в Китае не применяется в ущерб собственным интересам», резюмировал он.

Однако все не так катастрофично, говорит источник «Ведомостей», поскольку платежи продолжают идти, хотя медленнее, чем раньше.

«Если ты хочешь покупать продукцию китайского производства, то ты сможешь это сделать, потихоньку заплатишь. Сложности будут, если китайские банки и в целом юрисдикция будет использоваться как транзитная для покупки товаров за доллары или евро. Такой вариант вряд ли возможен», — пояснил собеседник газеты.

Российским бизнесменам сейчас приходится по несколько раз отвечать на проверки китайских банков, рассказала представитель «Опоры России». Это приводит к задержкам, но полного прекращения операций пока нет.